Він зауважив, що курс на Організацію Північноатлантичного договору є навіть у Конституції і жодних змін немає. Однак не можна зараз розраховувати на Альянс.
До теми Шукаємо найкраще рішення, – Пристайко допустив відмову України від НАТО, якщо це спинить війну
Пристайко: Ми залишаємо курс на НАТО
За його словами, для того, щоб уникнути війни просто зараз, треба бути готовими на компроміси. Однак вони не лежать у сфері НАТО, а в мінських домовленостях.
Щодо НАТО зараз – ми залишаємо курс, але вимушені шукати інші варіанти, які дозволять вижити просто зараз,
– наголосив Пристайко.
Про яку заяву мовиться
Посол України у Великій Британії заявив, що наша держава може відмовитися від членства в НАТО, щоб не допустити війну.
Водночас Пристайко під час інтерв'ю іноземному ЗМІ зауважив, що Україна навряд зможе відмовитися від мети вступити до організації. Він вважає, що загалом наш вступ в Організацію Північноатлантичного договору не змінить для Росії безпекову ситуацію.
У Володимира Зеленського вже відреагували на заяву посла і закликали не поспішати із висновками. Прессекретар глави держави Сергій Никифоров наголосив, що Україна продовжує тримати курс на вступ в НАТО.
Міністерство закордонних справ України наголосили, що розповсюджену цитату Пристайка вирвали із контексту.
Членство України в Альянсі: головне
- Україна та Грузія подали заявку на членство в НАТО ще у 2008 році. Відтоді наша держава так і не вступила в Альянс.
- Однак Україна стала партнером організації. НАТО визнав країну учасницею Програми розширених можливостей.
- Росія переслала США та НАТО так звані "гарантії безпеки". Оскільки світ їх не прийняв, то Володимир Путін почав нервувати.
- Окрім цього, державу-окупантку дуже дратує, що Україну підтримує низка країн.
- В Міноборони України пояснили, що наше членство в Альянсі залежить насамперед від політичної волі країн-членів.
Зеленський про Україну в НАТО: дивіться відео