Він зауважив, що курс на Організацію Північноатлантичного договору є навіть у Конституції і жодних змін немає. Однак не можна зараз розраховувати на Альянс.

До теми Шукаємо найкраще рішення, – Пристайко допустив відмову України від НАТО, якщо це спинить війну

Пристайко: Ми залишаємо курс на НАТО

За його словами, для того, щоб уникнути війни просто зараз, треба бути готовими на компроміси. Однак вони не лежать у сфері НАТО, а в мінських домовленостях.

Щодо НАТО зараз – ми залишаємо курс, але вимушені шукати інші варіанти, які дозволять вижити просто зараз,

– наголосив Пристайко.

Про яку заяву мовиться

Посол України у Великій Британії заявив, що наша держава може відмовитися від членства в НАТО, щоб не допустити війну.

Водночас Пристайко під час інтерв'ю іноземному ЗМІ зауважив, що Україна навряд зможе відмовитися від мети вступити до організації. Він вважає, що загалом наш вступ в Організацію Північноатлантичного договору не змінить для Росії безпекову ситуацію.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

У Володимира Зеленського вже відреагували на заяву посла і закликали не поспішати із висновками. Прессекретар глави держави Сергій Никифоров наголосив, що Україна продовжує тримати курс на вступ в НАТО.

Міністерство закордонних справ України наголосили, що розповсюджену цитату Пристайка вирвали із контексту.

Членство України в Альянсі: головне

Україна та Грузія подали заявку на членство в НАТО ще у 2008 році. Відтоді наша держава так і не вступила в Альянс.

Однак Україна стала партнером організації. НАТО визнав країну учасницею Програми розширених можливостей.

Росія переслала США та НАТО так звані "гарантії безпеки". Оскільки світ їх не прийняв, то Володимир Путін почав нервувати.

Окрім цього, державу-окупантку дуже дратує, що Україну підтримує низка країн.

В Міноборони України пояснили, що наше членство в Альянсі залежить насамперед від політичної волі країн-членів.

Зеленський про Україну в НАТО: дивіться відео