Драги после саммита ЕС, посвященном эскалации на украинской границе, рассказал, что Зеленский 16 февраля во время телефонного разговора с ним спросил о возможности поговорить с Путиным.

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Просьба о помощи со встречей с главой Кремля

Итальянский премьер отметил, что украинский лидер хотел узнать, может ли Италия помочь ему с организацией переговоров с Путиным.

Такая же просьба была адресована и другим. Очевидно, это будет непросто, но цель такова: добиться того, чтобы президент Путин и президент Зеленский сели за один стол,

– заявил Драги.

Он добавил, что в ближайшее время отправится в Москву для встречи с главой Кремля.

К слову, Зеленский 17 февраля подчеркнул, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией для установления мира. Однако, несмотря на публичные заявления, агрессор не демонстрирует готовности к реальному разговору.

Возможная встреча Зеленского с Путиным: последние новости

Украинский президент уже давно хочет встретиться с российским. В Москве якобы не против, и при условии, что на ней не будут поднимать вопрос оккупированных частей Донбасса или Крыма.

Ранее Владимир Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса. Позже президент Украины заявил, что ему не важно, где именно пройдут переговоры.

Недавно Реджеп Эрдоган вызвался взять на себя организацию встречи Зеленского и Путина. Он заявил, что может быть посредником между сторонами.

В январе лидер Украины предложил главе США Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием Путина. Однако пока Киев не получил официального ответа.

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