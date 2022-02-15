Розмови відбулись 15 лютого на тлі загрози нападу Росії на Україну. Президент подякував прем'єрам за підтримку та розкрив деталі перемовин.
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Зеленський провів телефонну розмову з Фуміо
Володимир Зеленський розповів, що з прем'єр-міністром Японії Кісіда Фуміо обговорили:
- поточну ситуацію в регіоні;
- безпекові виклики;
- консолідацію міжнародних зусиль;
- мирне врегулювання дипломатичним шляхом;
- інфраструктурні проєкти.
Безпекові виклики Європи та України
Президент України написав, що обговорили з прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі безпекові виклики, які стоять перед Україною та Європою.
Обмінялися думками щодо активізації роботи всіх переговорних форматів і розблокування мирного процесу,
– заявив Зеленський.
Президент підсумував, що цінує підтримку України зі сторони Італії.
Останні новини щодо ймовірного нападу Росії на Україну
- 15 лютого Росія заявила про відведення частини своїх військ. Зокрема через завершення частини навчань кажуть про переміщення підрозділів Південного та Західного військових округів з території Білорусі. Там наразі тривають навчання спільні навчання "Союзна рішучість-2022".
- Натомість глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що повірить у відведення військ тоді, коли це побачить. Тоді ж повірить у деескалацію.
- 15 лютого Верховна Рада звернулась до ООН, а також інших міжнародних організацій з постаною через ескалацію Росією безпекової ситуації навколо України, а також щодо невизнання так званих "квазіреспублік" на Донбасі.
- Звернення направлять в ООН, НАТО, ПАРЄ, Єврокомісію та Європарламент.
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Провів першу телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Кісідою Фуміо. Говорили про поточну ситуацію в регіоні, безпекові виклики, консолідацію міжнародних зусиль, мирне врегулювання дипломатичним шляхом, інфраструктурні проекти. Вдячний Японії за тверду підтримку України.