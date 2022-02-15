Розмови відбулись 15 лютого на тлі загрози нападу Росії на Україну. Президент подякував прем'єрам за підтримку та розкрив деталі перемовин.

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Зеленський провів телефонну розмову з Фуміо

Володимир Зеленський розповів, що з прем'єр-міністром Японії Кісіда Фуміо обговорили:

  • поточну ситуацію в регіоні;
  • безпекові виклики;
  • консолідацію міжнародних зусиль;
  • мирне врегулювання дипломатичним шляхом;
  • інфраструктурні проєкти.

Безпекові виклики Європи та України

Президент України написав, що обговорили з прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі безпекові виклики, які стоять перед Україною та Європою.

Обмінялися думками щодо активізації роботи всіх переговорних форматів і розблокування мирного процесу,
– заявив Зеленський.

Президент підсумував, що цінує підтримку України зі сторони Італії.

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Повний текст публікації Володимира Зеленського

Провів першу телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Кісідою Фуміо. Говорили про поточну ситуацію в регіоні, безпекові виклики, консолідацію міжнародних зусиль, мирне врегулювання дипломатичним шляхом, інфраструктурні проекти. Вдячний Японії за тверду підтримку України.