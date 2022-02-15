Відповідну заяву Дмитро Кулеба зробив під час брифінгу 15 лютого, повідомляє 24 канал. Зокрема міністр закордонних справ України виходить на брифінги через агресію Росії проти нашої держави.

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Кулеба відреагував на чергову заяву Кремля

Дмитро Кулеба заявив, що Росія створила у Європі безпекову кризу. Міністр сказав, що наразі "мовиться про безпеку світу".

Міністр відповів на питання щодо заяви Росії про нібито відведення військ. Дипломат пояснив, що від Росії постійно лунають різні заяви.

Тому в нас є правило: не почуємо й тоді повіримо, а побачимо – тоді повіримо. Побачимо відведення – повіримо у деескалацію,

– сказав глава МЗС.

Водночас Кулеба вважає, що Україні разом із партнерами "вдалося стримати Росію від будь-якого подальшого загострення".

Очільник МЗС також заявив, що ситуація з безпекою напружена, але повністю контрольована. Адже дипломатія продовжує працювати.

Коротко про останні дипломатичні зусилля для деескалації ситуації

15 лютого три президенти України – Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко – у зверненні закликають підписантів Будапештського меморандуму довести, що документ "не був простим обманом".

У цей же день Дмитро Кулеба заявив, що ОБСЄ застосували інструментарій раннього попередження конфліктів. Зокрема втретє в історії генсекретарка адресувала усім главам делегацій держав-учасниць спеціальний лист, у якому привертається увага постійної ради ОБСЄ до зростання напруги та ризику ескалації ситуації.

Верховна Рада звернулась до ООН, а також інших міжнародних організацій задля деескалації Росією безпекової ситуації навколо України.

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