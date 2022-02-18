Пока весь мир тревожит повышенная военная активность России на наших границах, Путин решил прокомментировать новости, которые возникли на этом фоне. Соответствующее заявление он сделал 18 февраля.

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Путин говорит, что "новостей много"

Зарубежные дипломаты и лидеры иностранных государств призывают Путина отвести войска от украинской границы. Однако Кремль традиционно отвергает любые обвинения.

Путин решил сделать вид вообще не причастного к созданию такого инфоповода, поэтому заявил, что новостями о возможном вторжении не интересовался. Якобы таких новостей очень много.

Я, честно говоря, просто не обращал на это внимания. Вбросов очень много. Постоянно реагировать на них – это себе дороже,

– цинично заявил Путин.

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