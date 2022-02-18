Пока весь мир тревожит повышенная военная активность России на наших границах, Путин решил прокомментировать новости, которые возникли на этом фоне. Соответствующее заявление он сделал 18 февраля.
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Путин говорит, что "новостей много"
Зарубежные дипломаты и лидеры иностранных государств призывают Путина отвести войска от украинской границы. Однако Кремль традиционно отвергает любые обвинения.
Путин решил сделать вид вообще не причастного к созданию такого инфоповода, поэтому заявил, что новостями о возможном вторжении не интересовался. Якобы таких новостей очень много.
Я, честно говоря, просто не обращал на это внимания. Вбросов очень много. Постоянно реагировать на них – это себе дороже,
– цинично заявил Путин.
Последние новости об угрозе российского вторжения
- Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что до сих пор не видят признаков отвода войск России от украинских границ. Зато там фиксируют новые наращивания мощностей государства-агрессора;
- На фоне российской угрозы Ирландия отозвала своих наблюдателей из миссии ОБСЕ. К такому шагу ранее прибегли США и Великобритания.
- Немецкий парламент в очередной раз отклонил идею предоставления оружия Украине.
- Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в случае наступления России Запад нашего государства примет беженцев.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ЕС готовит пакет антироссийских санкций "мощнее", чем в 2014 году.
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