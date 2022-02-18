По словам мэра Андрея Садового, по состоянию на 18 февраля во Львове есть много людей, однако какого-то массового переселения нет. Ситуация в городе вполне обычная – туристы приезжают и уезжают.
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Глава Львова говорит, что общался с владельцами хостелов и отелей, но не видит каких-то аномальных явлений.
Большой ресурс для поселения
Отвечая на вопрос журналиста BBC о вероятности принятия беженцев Львовом, Садовый отметил, что постоянно координируется с городскими главами области и вообще Западной Украины.
Во Львове создали комиссию, которая работает над вопросом возможного прибытия в город переселенцев.
К примеру, мы имеем во Львове ориентировочно 130 тысяч студентов. Многие из них живут в общежитиях, кто-то снимает жилье. Ресурс для поселения во Львове является большим. Если говорить о Западной Украине, то мы можем принять миллионы людей. Понимаем, что это наша обязанность, и мы над этим сегодня работаем,
– подчеркнул Садовый.
Кроме того, мэр отметил, что вскоре проведет встречу со своими коллегами с Запада Украины. На ней Садовый заслушает, какой максимум и минимум людей будут готовы принять в том или ином населенном пункте.
Обострение на Донбассе продолжается
- Российские оккупационные войска активизировались 17 февраля, обстреляв больше 30 населенных пунктов на Донетчине и Луганщине. Под огонь попали детский сад в Станице Луганской и школа во Врубовке.
- В целом за сутки зафиксировали 60 нарушений режима тишины, из них 43 раза оккупанты применили запрещенное "Минском" вооружение.
- В результате обстрелов ранения получили двое военных и столько же гражданских людей. Украинский МИД призвал весь мир отреагировать и осудить обстрелы на Донбассе.
- Впрочем, 18 февраля провокационные нарушения режима тишины продолжились. Оккупанты из крупнокалиберного пулемета, 82-миллиметрового миномета и АГС-17 совершили обстрел гуманитарной колонны с представителями Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.