По словам мэра Андрея Садового, по состоянию на 18 февраля во Львове есть много людей, однако какого-то массового переселения нет. Ситуация в городе вполне обычная – туристы приезжают и уезжают.

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Глава Львова говорит, что общался с владельцами хостелов и отелей, но не видит каких-то аномальных явлений.

Большой ресурс для поселения

Отвечая на вопрос журналиста BBC о вероятности принятия беженцев Львовом, Садовый отметил, что постоянно координируется с городскими главами области и вообще Западной Украины.

Во Львове создали комиссию, которая работает над вопросом возможного прибытия в город переселенцев.

К примеру, мы имеем во Львове ориентировочно 130 тысяч студентов. Многие из них живут в общежитиях, кто-то снимает жилье. Ресурс для поселения во Львове является большим. Если говорить о Западной Украине, то мы можем принять миллионы людей. Понимаем, что это наша обязанность, и мы над этим сегодня работаем,

– подчеркнул Садовый.

Кроме того, мэр отметил, что вскоре проведет встречу со своими коллегами с Запада Украины. На ней Садовый заслушает, какой максимум и минимум людей будут готовы принять в том или ином населенном пункте.

Обострение на Донбассе продолжается