За словами мера Андрія Садового, станом на 18 лютого у Львові є багато людей, однак якогось масового переселення немає. Ситуація у місті є цілком звичайною – туристи приїжджають та від'їжджають.
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Очільник Львова каже, що спілкувався з власниками хостелів та готелів, але не бачить якихось аномальних явищ.
Великий ресурс для поселення
Відповідаючи на питання журналіста BBC про ймовірність прийняття біженців Львовом, Садовий зазначив, що постійно координується з міськими головами Львівщини та взагалі західної України.
У Львові створили комісію, яка працює над питанням можливого прибуття до міста переселенців.
До прикладу, ми маємо у Львові орієнтовно 130 тисяч студентів. Багато з них живуть у гуртожитках, хтось винаймає помешкання. Ресурс для поселення у Львові є великим. Якщо казати про західну Україну, то ми можемо прийняти мільйони людей. Розуміємо, що це наш обов'язок, і ми над цим сьогодні працюємо,
– підкреслив Садовий.
Крім того, мер зазначив, що незабаром проведе зустріч зі своїми колегами з заходу України. На ньому Садовий заслухає, який максимум та мінімум людей будуть готові прийняти у тому чи іншому населеному пункті.
Загострення на Донбасі продовжується
- Російські окупаційні війська активізувались 17 лютого, обстрілявши понад 30 населених пунктів на Донеччині та Луганщині. Під вогонь потрапили дитячий садок у Станиці Луганській та школа у Врубівці.
- Загалом за добу зафіксували 60 порушень режиму тиші, з них 43 рази окупанти застосували заборонене "Мінськом" озброєння.
- Внаслідок обстрілів поранення отримали двоє військових та стільки ж цивільних людей. Українське МЗС закликало весь світ відреагувати та засудити обстріли на Донбасі.
- Втім, 18 лютого провокаційні порушення режиму тиші продовжилися. Окупанти з великокаліберного кулемета, 82-міліметрового міномета та АГС-17 здійснили обстріл гуманітарної колони з представниками Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців.