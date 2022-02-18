За словами Андрія Садового, Львів отримує воду за 100 кілометрів від міста. Відтак ще 2021 року замислились над тим, як забезпечити нею обласний центр, якщо зникне електроенергія.
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Готовність Львова
Про забезпечення міста водою мав подбати "Львівводоканал". Міський голова переконує, що санітарним об'ємом води Львів буде забезпечений навіть за повної відсутності електроенергії.
Окрім цього, у лікарнях збільшили кількість медикаментів та запасів крові. Їх має вистачити на 3 місяці.
Львівські стратегічні підприємства обладнали дизельними генераторами.
Щодо людей, які можуть приїхати, – ми маємо досвід 2014 року. Тоді орієнтовно 10 тисяч людей переїхало до Львова з Донецька, Луганська і з Криму,
– зауважив Садовий.
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Можливість війни
У відповідь на запитання, чи є можливість, що Львів опиниться під загрозою, міський голова зазначив, що "там, де є дуже добре, в один момент може стати недобре". Відтак, містяни повинні готуватися, а не розслаблятися.
Як приклад, Андрій Садовий навів Швейцарію з їхньою територіальною обороною, та Ізраїль. У Львові також відбулася програма з посольством Великої Британії "Resilience residence", під час якої зрозуміли, що треба готуватися до надзвичайних ситуацій.
Коли ти готовий, тоді ти спокійніше почуваєшся,
– наголосив Садовий.
Мер Львова підкреслив, що має намір вибудувати в місті Resilience residence. Успішний досвід він планує передати іншим містам.
"Львів – безпечне місто і завжди буде безпечним, бо ми готуємось до надзвичайних ситуацій", – резюмував Садовий.
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