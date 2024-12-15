Протягом дня синоптики прогнозують плюсову температуру повітря. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Новини до теми У кількох регіонах значно потеплішає: прогноз погоди на 16 грудня

Якою буде погода на Львівщині

Вночі очікуються пориви вітру до 17 – 22 метрів за секунду, вдень – до 25 – 28 метрів за секунду. Синоптики прогнозують дощ, місцями з переходом у мокрий сніг та ожеледицю на дорогах.

З понеділка температура повітря підвищиться до плюсових значень. Вночі позначки термометра показуватимуть приблизно 1 градуса тепла, а вдень очікується до 6 градусів тепла.

Схожу ситуацію 16 грудня прогнозують у Києві. Там спостерігатимуться сильні пориви вітру, ожеледиця та мокрий сніг з дощем. Киян закликають щільно зачиняти вікна та триматися якомога далі від ліній електропередачі. Вночі для столиці та області оголошено перший рівень небезпечності, а вдень – другий.