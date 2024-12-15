В течение дня синоптики прогнозируют плюсовую температуру воздуха. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Какой будет погода на Львовщине

Ночью ожидаются порывы ветра до 17 – 22 метров в секунду, днем – до 25 – 28 метров в секунду. Синоптики прогнозируют дождь, местами с переходом в мокрый снег и гололед на дорогах.

С понедельника температура воздуха повысится до плюсовых значений. Ночью отметки термометра будут показывать примерно 1 градус тепла, а днем ожидается до 6 градусов тепла.

Похожую ситуацию 16 декабря прогнозируют в Киеве. Там будут наблюдаться сильные порывы ветра, гололед и мокрый снег с дождем. Киевлян призывают плотно закрывать окна и держаться подальше от линий электропередачи. Ночью для столицы и области объявлен первый уровень опасности, а днем – второй.