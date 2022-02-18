Конвой около 12:00 возвращался с оккупированных территорий и проходил проверку пограничников на КПВВ.
Кстати Боевики обстреляли железную дорогу в Донецкой области, когда на ней работники делали ремонт
Людей эвакуировали
Оккупанты открыли огонь из крупнокалиберного пулемета – около 50 выстрелов, миномета 82 миллиметра – 3 выстрела, гранатомета АГС-17 – 10 выстрелов. Стреляли из населенного пункта Веселая Гора.
Четыре автомобиля из состава гуманитарного конвоя прошли КПВВ, людей эвакуировали в укрытие. Однако 8 машин остались в межпозиционной зоне.
К счастью, потерь нет ни среди гражданских, ни среди состава ООС.
Грубое нарушение всех договоренностей
Залужный отметил, что обстрел – очередное грубое нарушение норм международного гуманитарного права и минских договоренностей.
Личный состав Объединенных сил принимает все меры для защиты мирных жителей,
– подчеркнул командующий ВСУ.
Обстрел КПВВ / Фото из фейсбука Валерия Залужного
Что известно об обострении на Донбассе
- Пророссийские боевики особенно активизировались 17 февраля. Они обстреляли более 30 населенных пунктов Донецкой области и Луганской области. Под огонь попал детский сад в Станице Луганской и школа во Врубовке.
- Всего за сутки зафиксировали 60 нарушений режима тишины, из них 43 раза оккупанты применили запрещенное "Минском" вооружение.
- В результате ранили двух военных и двух гражданских людей. Украинский МИД призвал весь мир отреагировать и осудить обстрелы на Донбассе.
Текст поста Валерия Залужного:
Гуманитарный конвой Красного Креста попал под обстрел российских оккупационных войск на КПВВ "Счастье"
Сегодня около 12:00 российские оккупационные войска произвели обстрел КПВВ "Счастье" в Луганской области, где в это время проходил проверку Госпогранслужбы гуманитарный конвой Международного комитета Красного Креста, который двигался с неподконтрольной территории.
Обстрел был произведен из крупнокалиберного пулемета (около 50 выстрелов), миномета 82 мм (3 выстрела), гранатомета АГС-17 (10 выстрелов) из н.п. Веселая Гора.
Четыре автомобиля из состава гуманитарного конвоя прошли КПВВ, люди были эвакуированы в укрытие. Восемь автомобилей остались в межпозиционной зоне.
Потерь среди гражданских лиц и состава Объединенных сил нет.
Подчеркиваю, что этот факт является очередным грубым нарушением российскими оккупационными войсками норм международного гуманитарного права и минских договоренностей.
Личный состав Объединенных сил принимает все меры для защиты мирных жителей.