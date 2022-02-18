Соответствующую информацию обнародовал премьер Польши Матеуш Моравецкий. Об этом он заявил 18 февраля во время пресс-конференции в Брюсселе.

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ЕС разрабатывает более "мощные", чем в 2014 году санкции

Мы формируем пакет конкретных санкций, которые будут гораздо сильнее тех, что были введены в 2014 году,

– заявил Моравецкий.

Впоследствии политик в комментарии Polskie Radio объяснил, что в настоящее время страна осознает угрозу восточной границы. Именно поэтому Варшава предупредила ЕС об угрозе неоимперской политики России, призвав не разрешать ей:

формировать политику региона;

или определять судьбу той или иной страны.

Премьер Польши добавил, что, мол, поступает все больше сообщений о неизбежном вторжении России в Украину.

Коротко о санкциях, угрожающих России в случае нового нападения на Украину

Еще в начале 2022 года Сенат США обнародовал проект санкций, которые будут введены в случае нового нападения на Украину. В частности, ограничения будут касаться самого Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников России – им запретят въезд в США и заморозят их активы.

Более того, еще в конце 2021 года ЕС и Великобритания анонсировали жесткие санкции против России. Они ведь будут не только персональными, но и экономическими, финансовыми и торговыми.

Буквально 1 февраля 2022 года Госдеп США заявил, что не планирует раскрывать подробности санкций против России, чтобы не уменьшить их эффект.

Владимир Зеленский призвал страны ввести превентивные санкции против России, чтобы не допустить эскалации.

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