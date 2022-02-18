Соответствующую информацию обнародовал премьер Польши Матеуш Моравецкий. Об этом он заявил 18 февраля во время пресс-конференции в Брюсселе.
К теме США не будут раскрывать детали санкций против России, чтобы не снизить их эффект
ЕС разрабатывает более "мощные", чем в 2014 году санкции
Мы формируем пакет конкретных санкций, которые будут гораздо сильнее тех, что были введены в 2014 году,
– заявил Моравецкий.
Впоследствии политик в комментарии Polskie Radio объяснил, что в настоящее время страна осознает угрозу восточной границы. Именно поэтому Варшава предупредила ЕС об угрозе неоимперской политики России, призвав не разрешать ей:
- формировать политику региона;
- или определять судьбу той или иной страны.
Премьер Польши добавил, что, мол, поступает все больше сообщений о неизбежном вторжении России в Украину.
Коротко о санкциях, угрожающих России в случае нового нападения на Украину
- Еще в начале 2022 года Сенат США обнародовал проект санкций, которые будут введены в случае нового нападения на Украину. В частности, ограничения будут касаться самого Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников России – им запретят въезд в США и заморозят их активы.
- Более того, еще в конце 2021 года ЕС и Великобритания анонсировали жесткие санкции против России. Они ведь будут не только персональными, но и экономическими, финансовыми и торговыми.
- Буквально 1 февраля 2022 года Госдеп США заявил, что не планирует раскрывать подробности санкций против России, чтобы не уменьшить их эффект.
- Владимир Зеленский призвал страны ввести превентивные санкции против России, чтобы не допустить эскалации.
Британия ужесточила санкции против России – смотрите видео