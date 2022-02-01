В Соединенных Штатах уже разработали санкции, которые направлены против представителей российской элиты на случай полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
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США разработали новые санкции против России
В Государственном департаменте США заявили, что заранее не будут раскрывать детали о новых санкциях против России. Там не хотят, чтобы ограничения из-за этого имели более мягкий эффект.
В то же время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила, что санкции уже готовы.
Я могу подтвердить, что мы разработали специальные пакеты санкций как для российских элит, так и для членов их семей, если Россия продолжит вторжение в Украину,
– сообщила Псаки.
Она уточнила, что США осуществляют свои усилия в координации с союзниками и партнерами.
Пресс-секретарь Белого дома добавила, что люди, в отношении которых разработали санкции, либо входят в ближайшее окружение главы Кремля, либо находятся рядом с ним и играют роль в принятии правительственных решений. То есть все они являются участниками дестабилизационного поведения Кремля.
"Многие из этих людей являются особенно уязвимыми целями из-за их глубоких и финансовых связей с Западом", – подчеркнула Псаки. Это означает, что они пострадают от санкций, которые привязывают их к западным финансовым системам.
Санкции против России: что известно
- На фоне угроз нападения России на Украину Запад предупреждает Москву о санкциях. В Соединенных Штатах заявляли, что в случае атаки российская экономика будет разрушена до основания.
- Ранее также сообщали, что Вашингтон рассматривает новый пакет антироссийских санкций, который может предусматривать "ядерный вариант" – отключение России от системы SWIFT.
- Евросоюз тоже готовит пакет санкций против государства-агрессора. Они будут не только персональными, но и экономическими, финансовыми и торговый.
- Свои ограничения уже анонсировала и Великобритания.
Что происходит с российской экономикой / Инфографика 24 канала