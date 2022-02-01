У Сполучених Штатах вже розробили санкції, які спрямовані проти представників російської еліти на випадок повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

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США розробили нові санкції проти Росії

У Державному департаменті США заявили, що наперед не розкриватимуть деталей про нові санкції проти Росії. Там не хочуть, аби обмеження через це мали м'якший ефект.

Водночас речниця Білого дому Джен Псакі запевнила, що санкції вже готові.

Я можу підтвердити, що ми розробили спеціальні пакети санкцій як для російських еліт, так і для членів їхніх сімей, якщо Росія продовжить вторгнення до України,

– повідомила Псакі.

Вона уточнила, що США здійснюють свої зусилля у координації з союзниками та партнерами.

Речниця Білого дому додала, що люди, щодо яких розробили санкції, або входять до найближчого оточення глави Кремля, або перебувають поруч із ним і відіграють роль у прийнятті урядових рішень. Тобто всі вони є учасниками дестабілізаційної поведінки Кремля.

"Багато хто з цих людей є особливо вразливими цілями через їхні глибокі та фінансові зв'язки із Заходом", – наголосила Псакі. Це означає, що вони постраждають від санкцій, які прив'язують їх до західних фінансових систем.

Санкції проти Росії: що відомо

На тлі загроз нападу Росії на Україну Захід попереджає Москву про санкції. У Сполучених Штатах заявляли, що у випадку атаки російська економіка буде зруйнована вщент.

Раніше також повідомляли, що Вашингтон розглядає новий пакет антиросійських санкцій, який може передбачати "ядерний варіант" – відключення Росії від системи SWIFT.

Євросоюз теж готує пакет санкцій проти держави-агресорки. Вони будуть не лише персональними, а й економічними, фінансовими та торговельний.

Свої обмеження вже анонсувала й Велика Британія.

Що відбувається з російською економікою / Інфографіка 24 каналу

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