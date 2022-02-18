Ситуацию на украинской границе глава американского Минобороны Ллойд Остин прокомментировал на пресс-конференции в Польше. Он опроверг заявления России о якобы отводе войск.

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США не видят отвода российских войск от Украины

Пока мы не видели никаких признаков того, что они (Россия – 24 канал) отводят войска,

– отметил Остин.

По словам Остина, в то же время Соединенные Штаты и дальше видят признаки того, что Россия продолжает стягивать военные силы к границе с Украиной. "Мы видим, что они продолжают готовиться, продвигаются поближе к границе, рассредоточивают войска, наращивают свои возможности в плане логистики", - подчеркнул глава Пентагона.

Он подытожил, что все говорит о том, что государство-агрессор будет сохранять способность для начала нападения почти в любое время.

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Глава Пентагона 18 февраля по телефону поговорит с российским коллегой Сергеем Шойгу. Разговор будет касаться ситуации с Украиной.

Накануне Ллойд Остин сообщил, что российская армия увеличивает запасы крови. Вероятно, ею запаслись, чтобы спасать своих пострадавших военных в случае нападения. Кроме того, Москва медленно перекидывает свои войска ближе к Украине.

Оборонное ведомство надеется на дипломатическое разрешение ситуации. Однако время для этого постоянно уменьшается. Это, мол, и вызывает у партнеров большую обеспокоенность.

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