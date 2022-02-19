А перед брифінгом, повідомляє 24 канал, який розпочався дещо з запізненням, президент США мав телефонну розмову з лідерами країн НАТО. Вже маємо офіційні повідомлення про її зміст.

Найважливіше Різка заява Байдена, обстріли окупантів, евакуація: головне про загрозу нападу Росії 18 лютого

США готові запровадити антиросійські санкції

Як повідомили у пресслужбі Білого дому, лідери НАТО у розмові з президентом США Джо Байденом:

Висловили готовність запровадити санкції проти Росії у разі ескалації конфлікту в Україні.

у разі ескалації конфлікту в Україні. А проте й пообіцяли продовжувати дипломатичні зусилля.

Наразі ж лідери висловили глибоку стурбованість через загострення на Донбасі й нарощування російських військ біля України.

Німеччина хоче тримати "відкритим вікно для дипломатії"

У канцлера Німеччини Олафа Шольца додали, що:

Усі учасники розмови зійшлися на думці, що небезпека російського нападу на Україну вкрай реальна.

Але також усі сподіваються, що Росія утримається від провокацій та подальшої ескалації.

Своїм головним завданням лідери визначили тримати відкритим вікно для дипломатії, та вкотре наголосили на важливості виконання мінських домовленостей.

Велика Британія теж впевнена, що дипломатія все ще може взяти гору

Як заявили в офісі прем'єра Великої Британії, щоб запобігти подальшій ескалації навколо України, Захід має продемонструвати цілковиту солідарність. Борис Джонсон перед від'їздом до Мюнхена для участі в конференції з безпеки, де мав би бути й Володимир Зеленський, сказав таке:

Усе ще є шанс уникнути непотрібного кровопролиття, але для цього знадобиться найпотужніший прояв західної солідарності, що перевершує все, що ми бачили в новітній історії.

Зверніть увагу, що загалом у зазначеній розмові взяли участь:

Президент США Джо Байден.

Прем'єр Канади Джастін Трюдо.

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон.

Президент Франції Еммануель Макрон.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Голова Євроради Шарль Мішель.

Прем'єр уряду Італії Маріо Драгі.

Президент Польщі Анджей Дуда.

Президент Румунії Клаус Йоганніс.

До слова: президент Франції Еммануель Макрон також не відкидає дипломатичні зусилля щодо деескалації ситуації, створеної Росією. Зокрема, як повідомили у BFM TV: У суботу, 19 лютого, він має намір ще раз поговорити з Президентом України Володимиром Зеленським.

А в неділю 20 числа – з президентом Росії Володимиром Путіним.