А перед брифингом, сообщает 24 канал, начавшимся несколько с опозданием, у президента США был телефонный разговор с лидерами стран НАТО. Уже есть официальные сообщения о его содержании.

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США готовы ввести антироссийские санкции

Как сообщили в пресс-службе Белого дома, лидеры НАТО в разговоре с президентом США Джо Байденом:

Выразили готовность ввести санкции против России в случае эскалации конфликта в Украине.

Однако и пообещали продолжать дипломатические усилия.

В настоящее время лидеры выразили глубокую обеспокоенность из-за обострения на Донбассе и наращивания российских войск возле Украины.

Германия хочет держать "открытым окно для дипломатии"

У канцлера Германии Олафа Шольца добавили , что:

Все участники разговора сошлись во мнении, что опасность российского нападения на Украину крайне реальна.

Но все надеются, что Россия воздержится от провокаций и последующей эскалации.

Своей главной задачей лидеры определили держать открытым окно для дипломатии, и в очередной раз отметили важность выполнения минских договоренностей.

Великобритания тоже уверена, что дипломатия все еще может одержать верх

Как заявили в офисе премьера Великобритании, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию вокруг Украины, Запад должен продемонстрировать полную солидарность. Борис Джонсон перед отъездом в Мюнхен для участия в конференции по безопасности, где должен быть и Владимир Зеленский, сказал:

Все еще есть шанс избежать ненужного кровопролития, но для этого понадобится мощное проявление западной солидарности, превосходящее все, что мы видели в новейшей истории.

Обратите внимание, что в указанном разговоре приняли участие:

Президент США Джо Байден.

Премьер Канады Джастин Трюдо.

Премьер Великобритании Борис Джонсон.

Президент Франции Эммануэль Макрон.

Канцлер Германии Олаф Шольц.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Глава Евросовета Шарль Мишель.

Премьер правительства Италии Марио Драги.

Президент Польши Анджей Дуда.

Президент Румынии Клаус Иоганнис.

К слову: президент Франции Эммануэль Макрон также не исключает дипломатические усилия по деэскалации ситуации, созданной Россией. В частности, как сообщили в BFM TV : В субботу, 19 февраля, он намерен снова поговорить с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

А в воскресенье 20 числа – с президентом России Владимиром Путиным.