Боевики ставят на "учет" 17-летних
Соответствующий "указ" издал главарь террористов Леонид Пасечник. До 31 марта 2022 года все 17-летние подростки, проживающие на оккупированной территории Луганской области, должны стать на учет.
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Провести мероприятия по первоначальной постановке на военный учет граждан 2005 года рождения с 01.01.2022 по 31.03.2022,
– говорится в "приказе" главаря.
Боевики объявили об эвакуации
18 февраля главари боевиков на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей заявили о том, что эвакуируют гражданское население в Россию. Причиной якобы назвали, что "Украина планирует силовую операцию".
В российских СМИ уже сообщают о том, что эвакуация началась, однако местные власти Ростовской области и сам Кремль сначала заявляли о том, что об эвакуации узнали из новостей.
Впоследствии глава Кремля Путин распорядился выдать по 10 тысяч российских рублей каждому, кого боевики вывозят с оккупированных украинских территорий.
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- С утра 17 февраля боевики нагло нарушают режим прекращения огня. В сутки российские наемники 60 раз атаковали позиции наших защитников.
- Больше всего атак получила Станица Луганская. Утром снаряд там попал в здание детского сада, а вечером в жилой дом.
- 18 февраля ситуация не стала лучше. По состоянию на 17.00 боевики уже 53 раза атаковали украинские позиции. Более того, они цинично перемещают свою артиллерию в жилые дома, чтобы прикрываться мирным населением.
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