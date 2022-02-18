Бойовики ставлять на "облік" 17-річних
Відповідний "указ" видав ватажок терористів Леонід Пасічник. До 31 березня 2022 року усі 17-річні підлітки, які мешкають на окупованій території Луганської області мають "стати на облік".
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Провести заходи щодо початкової постановки на військовий облік громадян 2005 року народження з 01.01.2022 до 31.03.2022,
– йдеться в "наказі" ватажка.
Бойовики оголосили про евакуацію
18 лютого ватажки бойовиків на окупованих територіях Донецької та Луганської областей заявили про те, що евакуюють цивільне населення в Росію. Причиною нібито назвали те, що "Україна планує силову операцію".
У російських ЗМІ уже повідомляють про те, що евакуація розпочалася, однак місцева влада Ростовської області та й сам Кремль спочатку заявляли про те, що про евакуацію дізналися з новин.
Та згодом очільник Кремля Путін розпорядився видати по 10 тисяч російських рублів кожному, кого бойовики вивозять з окупованих українських територій.
Загострення на Донбасі: головне
- Від ранку 17 лютого бойовики нахабно порушують режим припинення вогню. За добу російські найманці 60 разів атакували позиції наших захисників.
- Найбільше атак зазнала Станиця Луганська. Вранці снаряд там влучив у будівлю дитячого садочка, а ввечері у житловий будинок.
- 18 лютого ситуація не стала кращою. Станом на 17:00 бойовики уже 53 рази атакували українські позиції. Щобільше, вони цинічно переміщують свою артилерію до житлових будинків, щоб прикриватися мирним населенням.
Бойовики оголосили про евакуацію населення: дивіться у випуску "На цю хвилину"