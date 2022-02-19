Об этом глава государства рассказал на брифинге сразу после своего выступления на Мюнхенской конференции безопасности. Зеленский отметил, что никто в Украине не живет в розовых очках и все понимают, что может начаться завтра.

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Украина ни на кого наступать не будет, – Зеленский

Поймите, ложиться, простите мне за такое сравнение, возможно, оно будет не этичное, но ложиться в гробы и ждать военных украинцы не будут. Мы ни на кого наступать не будем, но готовы ко всему,

– объяснил Зеленский.

Президент Украины заверил, что украинцы не будут пассивными, но и каждый день говорить о том, что завтра будет война – тоже нельзя.

В стране, где постоянно говорят о войне, не может быть стабильности

Зеленский отметил, что постоянное ожидание войны влияет на бизнес и экономику. В общем, в таком государстве, которое в предвкушении нападения, не может идти речь о стабильности.

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Важно! Перед своим выступлением на мероприятии по безопасности президент Украины встретился с вице-президентом США Камалой Харрис и премьером Британии Борисом Джонсоном. Политики заверили, что полностью поддерживают Украину.

Смотрите выступление президента Зеленского на Мюнхенской конференции: