Украинский лидер в сети сообщил, что провел в Мюнхене встречу с британским премьер-министром. Зеленский рассказал детали разговора.

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Зеленский встретился с Джонсоном в Мюнхене

Говорили о безопасности на фоне агрессивных действий России. Согласовали дальнейшие совместные шаги,

– сообщил президент Украины.

Он добавил, что Украина и Великобритания остаются едиными в стремлении деэскалации дипломатическим путем. Зеленский также поблагодарил Джонсона за поддержку и сотрудничество ради безопасности и мира.

Кроме того, украинский президент сообщил, что британский премьер отметил, что их встречи проходят в опасный момент для Украины и Европы. Зеленский добавил, что в это время важно, кто на этом пути рядом с Украиной. "Важно, что есть настоящие, надежные и мощные друзья, такие, как Великобритания", – подчеркнул украинский политик.

В то же время британский премьер отметил, что конференция – это возможность выразить поддержку Украине и солидарность с ней.

Джонсон о встрече с Зеленским: смотрите видео

Зеленский рассказал о встрече с Джонсоном: смотрите видео

Основные тезисы из выступления Джонсона относительно Украины

Джонсон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, мощно поддержал Украину на фоне угрозы вторжения России. Британский премьер подчеркнул следующее:

Британия будет вводить санкции против отдельных лиц, компаний, государственных учреждений России,

нельзя позволить Москве шантажировать Европу для расширения своего влияния,

следует быть готовыми к информационным провокациям со стороны государства-агрессора,

все, что происходит на границе с Украиной, – это результат угроз, которые Россия создала для НАТО,

нужно готовиться к затяжному кризису и давлению со стороны Москвы.

Британский политик в очередной раз призвал Россию выбрать путь мирного диалога.

Обратите внимание! В Мюнхене, кроме Джонсона, президент должен встретиться еще с канцлером Германии Олафом Шольцем и вице-президентом США Камалой Харрис. Также состоятся встречи с представителями международных финансовых институтов и другими партнерами и друзьями Украины.

Текст сообщения Владимира Зеленского:

Встретился с Борисом Джонсоном в Мюнхене. Говорили о безопасности на фоне агрессивных действий России. Согласовали дальнейшие совместные шаги. Остаемся единственными в стремлении деэскалации дипломатическим путем. Благодарен Великобритании за поддержку Украины и сотрудничество ради безопасности и мира.