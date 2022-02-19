В частности, президент должен встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьером Великобритании Борисом Джонсоном, вице-президентом США Камалой Харрис. Также состоятся встречи с представителями международных финансовых институтов и другими партнерами и друзьями Украины.

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Чего ожидает президент от поездки

Владимир Зеленский хочет конкретных договоренностей, отмечают в ОП. Они касаются предоставления нашему государству дополнительной военной и финансовой поддержки для усиления ее устойчивости.

Естественно, что дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности в этом году будут посвящены актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины. Поэтому позиция нашего государства должна быть представлена достаточно, чтобы вопросы об Украине решались при участии Украины,

– сообщили в ОП.

В ведомстве также успокоили, что ситуацию на Донбассе контролируют.

Что известно о конференции

Выступление Зеленского должно состояться в рамках блока "Региональные проблемы", темой будет "Украина и европейская безопасность". Мюнхенская конференция посвящена именно агрессии России против Украины.

Главе Кремля Владимиру Путину тоже предлагали приехать и выступить на конференции, однако он отказался.

Как заявлял глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, Германия предстала "в неприглядном, плохом свете" перед США и другими партнерами, потому что не поставляет Украине оружие.

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