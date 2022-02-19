Зокрема, президент має зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном, віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Також відбудуться зустрічі з представниками міжнародних фінансових інституцій та іншими партнерами й друзями України.

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Чого очікує президент від поїздки

Володимир Зеленський прагне конкретних домовленостей, наголошують в ОП. Вони стосуються надання нашій державі додаткової військової та фінансової підтримки для посилення її стійкості.

Природно, що дискусії на Мюнхенській безпековій конференції цьогоріч будуть присвячені актуальним загрозам на сході Європи та ситуації навколо України. Тому позиція нашої держави має бути представлена достатньо, щоб питання про Україну вирішувалися за участю України,

– повідомили в ОП.

У відомстві також заспокоїли, що ситуацію на Донбасі контролюють.

Що відомо про конференцію

Виступ Зеленського має відбутися у межах блоку "Регіональні проблеми", темою буде "Україна та європейська безпека". Мюнхенська конференція присвячена саме агресії Росії проти України.

Главі Кремля Володимиру Путіну також пропонували приїхати і виступити на конференції, проте він відмовився.

Як заявляв голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішінгер, Німеччина постала "в непривабливому, поганому світлі" перед США та іншими партнерами, тому що не постачає Україні зброю.

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