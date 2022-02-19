З відповідним закликом до лідерів західних держав-союзників і партнерів прем'єр-міністр Великої Британії виступив перед поїздкою до Німеччини на Мюнхенську безпекову конференцію.
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Глава британського уряду зазначив, що "дипломатія все ще може переважати" у запобіганні війні.
Усе ще є шанс уникнути непотрібного кровопролиття, але для цього буде потрібна демонстрація західної солідарності, яка б перевершила все, що ми бачили в новітній історії,
– сказав Борис Джонсон.
Прем'єр-міністр теж додав, що союзникам необхідно говорити з Путіним "в один голос", щоб наголосити на "високій ціні, яку він заплатить за будь-яке подальше вторгнення Росії в Україну".
До слова, Джо Байден нагадав Росії, що ще не пізно обрати дипломатичний шлях. Президент Сполучених Штатів Америки підкреслив, що за новий напад країна-агресорка дорого заплатить.
Війська Росії поблизу України
- Джо Байден заявив, що Путін усе ж нападе на Україну. З його слів, про це свідчать розвіддані.
- Своєю чергою Олексій Данілов заспокоює, що сьогодні РНБО не фіксує повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Проте, водночас не виключає точкових провокацій.
- Колишній міністр оборони України Віталій Радецький зазначив, що російські війська вздовж кордону нашої держави виснажені. Вони, мовляв, уже втомилися від "колотнечі".