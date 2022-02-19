З відповідним закликом до лідерів західних держав-союзників і партнерів прем'єр-міністр Великої Британії виступив перед поїздкою до Німеччини на Мюнхенську безпекову конференцію.

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Глава британського уряду зазначив, що "дипломатія все ще може переважати" у запобіганні війні.

Усе ще є шанс уникнути непотрібного кровопролиття, але для цього буде потрібна демонстрація західної солідарності, яка б перевершила все, що ми бачили в новітній історії,

– сказав Борис Джонсон.

Прем'єр-міністр теж додав, що союзникам необхідно говорити з Путіним "в один голос", щоб наголосити на "високій ціні, яку він заплатить за будь-яке подальше вторгнення Росії в Україну".

До слова, Джо Байден нагадав Росії, що ще не пізно обрати дипломатичний шлях. Президент Сполучених Штатів Америки підкреслив, що за новий напад країна-агресорка дорого заплатить.

Війська Росії поблизу України

Джо Байден заявив, що Путін усе ж нападе на Україну. З його слів, про це свідчать розвіддані.

Своєю чергою Олексій Данілов заспокоює, що сьогодні РНБО не фіксує повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Проте, водночас не виключає точкових провокацій.

Колишній міністр оборони України Віталій Радецький зазначив, що російські війська вздовж кордону нашої держави виснажені. Вони, мовляв, уже втомилися від "колотнечі".

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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