Російські військові кажуть, що війна їм не потрібна, –генерал

Ексочільник Міноборони зазначив, що колись навчався з багатьма росіянами у військовій академії Фрунзе в Москві та академії генерального штабу Росії. Радецький досі підтримує з ними зв'язок.

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Дехто зі знайомих генерала обіймає в Росії вищі військові посади, хтось перебуває на звичайній службі. Тому, Радецький, мовляв, знає, яка атмосфера панує у російському війську.

Сьогодні війська Росії виснажені, втомлені і вже деморалізовані. Тому що сьогодні та "колотнеча", яка є на російській території вздовж кордону, починаючи від Білорусі і закінчуючи сюди, до Харкова, – постійна напруга, і вони – всі ці люди – кажуть: "Нам ця війна, ці маневри не потрібні",

– наголосив генерал.

Що відомо про армію агресора біля наших кордонів

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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