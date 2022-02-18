Російські військові кажуть, що війна їм не потрібна, –генерал
Ексочільник Міноборони зазначив, що колись навчався з багатьма росіянами у військовій академії Фрунзе в Москві та академії генерального штабу Росії. Радецький досі підтримує з ними зв'язок.
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Дехто зі знайомих генерала обіймає в Росії вищі військові посади, хтось перебуває на звичайній службі. Тому, Радецький, мовляв, знає, яка атмосфера панує у російському війську.
Сьогодні війська Росії виснажені, втомлені і вже деморалізовані. Тому що сьогодні та "колотнеча", яка є на російській території вздовж кордону, починаючи від Білорусі і закінчуючи сюди, до Харкова, – постійна напруга, і вони – всі ці люди – кажуть: "Нам ця війна, ці маневри не потрібні",
– наголосив генерал.
Що відомо про армію агресора біля наших кордонів
- 15 лютого міноборони Росії повідомило, що завершує частину навчань й частково відводить свої війська від України. Однак українська та американська розвідки заперечили цю інформацію.
- У Білому домі навіть зазначили, що кількість російських військових збільшилася на 7 тисяч.
- 18 лютого у Росії заявили, що нібито відводять свої танки "за тисячі кілометрів" від кордону з Україною.
- Глава Пентагону Ллойд Остін зателефонує міністру оборони Росії Сергію Шойгу, щоб обговорити ситуацію біля України.
- Крім того, Остін розповідав, що російські військові збільшують запаси крові. Кров потрібна, щоб рятувати поранених бійців.
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