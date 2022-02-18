Переговори глави Пентагону та очільника міноборони Росії

Розмова відбудеться з ініціативи американської сторони. Про це російські ЗМІ заявили з посиланням на міноборони Росії.

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Попередня розмова політиків відбулася 12 лютого. Тоді глава Пентагону застеріг російського міністра оборони від ескалації проти України. Однак більше деталей переговорів не повідомили.

Зауважимо, 17 лютого держсек США Ентоні Блінкен заявив, що наступного тижня хоче зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Однак умовою для цього є ненапад Росії на Україну. До речі, американський політик зазначив, що дату зустрічі може обрати російська сторона. За попередніми даними, зустріч відбудеться у Європі.

Що у Пентагоні кажуть про російську загрозу

Ллойд Остін повідомив, що російська армія збільшує запаси крові, а також повільно перекидає війська ближче до кордону з Україною.

Американське оборонне відомство сподівається на дипломатичне вирішення ситуації. Однак час для цього постійно зменшується. Це, мовляв, й викликає у партнерів велике занепокоєння.

Глава Пентагону розпорядився вивести 160 американських інструкторів з України. Нацгвардійці повернулися на батьківщину у Флориду.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, тому ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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Повний текст публікації телеграм-каналу ТАСС:

Шойгу проведе 18 лютого телефонні переговори з міністром оборони США з ініціативи американської сторони, повідомили у МО РФ.