Такі речі не роблять без причини, – глава Пентагону

За словами Ллойда Остіна, агресор повільно перекидає свої війська все ближче до кордону України. Так міністр заперечив заяву Кремля про нібито відведення військ.

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Ми бачимо, як вони запасаються кров'ю. Нещодавно я сам був солдатом. Я не з чуток знаю, що такі речі не роблять без причини. Ви, звичайно, не робите це, якщо збираєтесь узяти речі та йти додому,

– наголосив Ллойд Остін.

Раніше Міноборони України спростувало цю інформацію

Про те, що агресор відправив додаткову кров своїм військовим під кордоном України, з посиланням на власні джерела заявило авторитетне британське видання Reuters. До речі, це було ще наприкінці січня. Журналісти зазначили, що Кремль скерував до кордону й медикаменти та обладнання. Такі дії називали головним показником готовності до наступу.

Однак у Міністерстві оборони України цю інформацію спростували. Заступниця глави відомства Ганна Маляр зазначила, що такі повідомлення є елементом інформаційно-психологічної війни, адже мають на меті поширити страх та паніку серед українців.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, тому ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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