Про це розповів в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" головнокомандувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін. Він переконаний, що Україна готова дати відсіч у випадку нової агресії Росії.

До теми Ворога повинна зустрічати вся 40-мільйонна країна, – Галушкін

Галушкін про готовність України до вторгнення

За словами Галушкіна, якщо ми зараз вистоїмо, то навчимось бути не тільки країною, яка заслуговує на свободу та гідне місце у світі. Ми будемо користуватись авторитетом серед інших держав.

Ми вистоїмо однозначно. Вірте Збройним силам України, зберігайте спокій,

– наголосив він.

Як пояснив головнокомандувач Сил територіальної оборони, в України є все, аби дати відсіч ворогу, зокрема:

народ;

потужні Збройні сили;

закон "Про основи національного спротиву".

Галушкін також зазначив, що закон про основи нацспротиву дозволяє зробити так, щоб дати відсіч ворогу стало загальнонаціональною ідеєю.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Юрієм Галушкіним у програмі "Перші особи" ви можете переглянути тут.

Галушкін прокоментував готовність України до ймовірного вторгнення: дивіться відео

Ймовірне вторгнення Росії: останні новини

За інформацією ЗМІ, новий напад Росії нібито міг відбутись 16 лютого. Цю інформацію спростовував секретар РНБО Олексій Данілов.

Згодом ЗМІ написали, що напад може відбутись 20 лютого. Саме у цей день завершуються спільні навчання Росії та Білорусі "Союзна рішучість-2022".

17 лютого окупанти обстріляли дитячий садочок, ліцей та житлові будинки. Внаслідок збройної агресії поранення отримали військовий та цивільні.

Володимир Зеленський заявив, що обстріл проросійськими силами дитячого садка у Станиці Луганській – це велика провокація. Президент додав, що Україні необхідний дієвий механізм фіксації всіх порушень режиму тиші.