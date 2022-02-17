Про це розповів в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" головнокомандувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін. Він переконаний, що Україна готова дати відсіч у випадку нової агресії Росії.
До теми Ворога повинна зустрічати вся 40-мільйонна країна, – Галушкін
Галушкін про готовність України до вторгнення
За словами Галушкіна, якщо ми зараз вистоїмо, то навчимось бути не тільки країною, яка заслуговує на свободу та гідне місце у світі. Ми будемо користуватись авторитетом серед інших держав.
Ми вистоїмо однозначно. Вірте Збройним силам України, зберігайте спокій,
– наголосив він.
Як пояснив головнокомандувач Сил територіальної оборони, в України є все, аби дати відсіч ворогу, зокрема:
- народ;
- потужні Збройні сили;
- закон "Про основи національного спротиву".
Галушкін також зазначив, що закон про основи нацспротиву дозволяє зробити так, щоб дати відсіч ворогу стало загальнонаціональною ідеєю.
Галушкін прокоментував готовність України до ймовірного вторгнення: дивіться відео
Ймовірне вторгнення Росії: останні новини
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- 17 лютого окупанти обстріляли дитячий садочок, ліцей та житлові будинки. Внаслідок збройної агресії поранення отримали військовий та цивільні.
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