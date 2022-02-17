Таке завдання перед собою ставив й головнокомандувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін. Про це він розповів в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи".
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Галушкін про завдання тероборони
За його словами, закон "Про основи національного спротиву" є тим документом, що говорить про всеохоплюючий спротив, який повинен бути в країні.
Вважаю, що ворога повинні зустрічати не Збройні сили України та інші сили безпеки та оборони, а вся 40-мільйонна країна,
– наголосив Галушкін.
Як підкреслив військовий, одне з головних завдань, яке перед ним поставив Володимир Зеленський – це те, що Сили тероборони повинні дуже швидко набути своїх спроможностей.
Повне інтерв'ю з Юрієм Галушкіним у програмі "Перші особи": дивіться відео
Закон про національний спротив: що треба знати
- Верховна Рада 16 грудня ухвалила за основу законопроєкт про зміни до закону щодо національного спротиву.
- Документ передбачає запровадження загальновійськової підготовки українців.
- Основне завдання закону – зміцнити обороноздатність. У його реалізації беруть участь не лише держоргани, а й загалом майже все населення України, хоча б у частині загального військового вишколу.
- Створення системи нацопору має стати потужним сигналом усім, що Україна захищатиметься.