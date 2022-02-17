Такую задачу перед собой ставил и главнокомандующий Сил территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин. Об этом он рассказал в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица".
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Галушкин о задачах теробороны
По его словам, закон "Об основах национального сопротивления" является тем документом, который говорит о всеобъемлющем сопротивлении, которое должно быть в стране.
Считаю, что врага должны встречать не Вооруженные силы Украины и другие силы безопасности и обороны, а вся 40-миллионная страна,
– подчеркнул Галушкин.
Как подчеркнул военный, одна из главных задач, которую перед ним поставил Владимир Зеленский – это то, что Силы теробороны должны очень быстро обрести своих возможностей.
Полное интервью с Юрием Галушкиным в программе "Первые лица": смотрите видео
Закон о национальном сопротивлении: что надо знать
- Верховная Рада 16 декабря приняла за основу законопроект об изменениях в закон относительно национального сопротивления.
- Документ предусматривает введение общевойсковой подготовки украинцев.
- Основная задача закона – укрепить обороноспособность. В его реализации принимают участие не только госорганы, но и в целом почти все население Украины, хотя бы в части общей военной подготовки.
- Создание системы нацсопротивления должно стать мощным сигналом всем, что Украина будет защищаться.