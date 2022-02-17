Такую задачу перед собой ставил и главнокомандующий Сил территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин. Об этом он рассказал в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица".

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Галушкин о задачах теробороны

По его словам, закон "Об основах национального сопротивления" является тем документом, который говорит о всеобъемлющем сопротивлении, которое должно быть в стране.

Считаю, что врага должны встречать не Вооруженные силы Украины и другие силы безопасности и обороны, а вся 40-миллионная страна,

– подчеркнул Галушкин.

Как подчеркнул военный, одна из главных задач, которую перед ним поставил Владимир Зеленский – это то, что Силы теробороны должны очень быстро обрести своих возможностей.

Обратите внимание! Галушкина назначили командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины 1 января 2022 года.

Полное интервью с Юрием Галушкиным в программе "Первые лица": смотрите видео

Закон о национальном сопротивлении: что надо знать