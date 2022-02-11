Про це розповів радник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Сергій Кузан в ефірі 24 каналу. Розгортання такого величезного штабу менше ніж за 2 місяці наражається на великі адміністративні проблеми.

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Як розповів Кузан, наприклад, у деяких місцях приміщення, які віддали під військові частини, потребують капітального або часткового ремонту, а десь їх взагалі не вистачає.

Тобто є безліч побутових, адміністративних проблем, які потрібно розв'язувати. Ці проблеми розв'язує, я б сказав героїчно, Командування Сил тероборони поряд з навчанням, добором кадрів та їхнім вишколом,

– заявив Кузан.

Він зауважив, що для того, аби військові добре виконували свою роботу, їм потрібно створити належні умови.

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За словами Кузана, Сили тероборони є абсолютно інтегрованою складовою ЗСУ. Укомплектувавши та сформувавши їх, Збройні сили вдасться доповнити фактично наполовину їхньої кількості. Мовиться про 130 тисяч резервістів.

"Також залучимо ще більше населення. Згідно з тими показниками, які є зараз, та дослідженнями, це від 1,5 до 2 мільйонів українців, готових захищати Україну зі зброєю у руках", – додав Кузан.

Зверніть увагу! Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що було б добре залучити до служби в резерві Сил тероборони від 1,5 до 2 мільйонів мотивованих громадян.

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