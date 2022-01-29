Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що такі повідомлення мають на меті поширити страх та паніку в українському суспільстві. Це – елемент інформаційно-психологічної війни.

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Зараз інтернетом шириться інформація з посиланням на анонімні джерела про те, що Росія нібито спрямувала запаси крові та інші медичні матеріали для поранених до українського кордону. Ця інформація не відповідає дійсності,

– заявила Маляр.

Зеленський назвав найгірший сценарій

Президент Володимир Зеленський заявив: найбільший ризик та найгірший сценарій для України – дестабілізація всередині країни.

Український лідер наголосив, що висока ймовірність атаки нікуди не зникла. Водночас вона також була у 2021, 2020, 2019 роках.

За словами Зеленського, варто "дуже обережно висловлювати щоденно, щохвилинно, щосекундно, що завтра буде війна".

Президент також назвав постійні залякування з боку Росії мазохізмом. Жодного сенсу у таких діях Кремля нема.

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Допис Маляр:

Зараз інтернетом шириться інформація з посиланням на анонімні джерела про те, що Росія нібито спрямувала запаси крові та інші медичні матеріали для поранених до українського кордону.

Ця інформація не відповідає дійсності. Такі "новини" є елементом інформаційно-психологічної війни.

Мета такої інформації поширити паніку і страх в нашому суспільстві.