На суді Росія довела, що їй бракує заперечень по суті. Крім того, держава-агресорка показала, що у її представництві у ЄСПЛ є очевидні проблеми з фаховістю.

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Можна бути впевненим у тому, що значна частина української скарги буде задоволена принаймні на проміжному етапі – тобто щодо прийнятності. А цей етап є дня нас ключовим,

– наголосило видання.

За словами британського юриста, що працює в українській урядовій команді, Бена Емерсона, на цьому етапі суд може визначити часові та територіальні межі російського "ефективного контролю" на Донбасі.

Є дві ключові дати:

14 квітня 2014 року . Тобто через 3 дні після того, як російські найманці захопили Слов'янськ. Тоді сплив ультиматум України до цих бойовиків і контроль над містом втратили.

. Тобто через 3 дні після того, як російські найманці захопили Слов'янськ. Тоді сплив ультиматум України до цих бойовиків і контроль над містом втратили. 30 квітня. Тоді виконувач обов'язки президента Олександр Турчинов визнав, що Україна втратила контроль над частиною Донбасу і Збройні сили не зможуть його відновити.

Тому важливішим є 30 квітня. Адже з того дня можна говорити про беззаперечний контроль.

Можна розраховувати, що саме її суд юридично визнає датою початку російської окупації Донбасу. Адже чимала територія ОРДЛО, включно з обласними центрами, після того вже не поверталася під контроль Києва,

– мовиться у повідомленні.

При цьому із територіями під контролем Росії ясності набагато менше. Адже були райони які переходили "з рук в руки" у 2014 та на початку 2015 року. Утім українська команда сподівається, що ЄСПЛ візьме до уваги злочини росіян й на таких територіях.

Головне про справу України проти Росії

Справа перебуває у провадженні Європейського суду з прав людини з 2014 року.

Вона стосується окупації Криму та Донбасу, а також збиття у липні 2014 року пасажирського літака Малайзійських авіаліній MH17.

У 2016 році ЄСПЛ виокремив скарги щодо порушень прав людини на Сході України в провадження за номером 8019/16.

У 2020 році суд приєднав до нього дві інші міждержавні скарги, що стосувались того ж періоду "Україна проти Росії (2)" – за заявою щодо викрадення дітей-сиріт та "Нідерланди проти Росії" – за заявою про збиття літака рейсу МН17.

Попри те, що Росія намагається перенести засідання, усні слухання таки запланували на 26 січня 2022 року.

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