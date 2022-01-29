На суде Россия доказала, что ей не хватает возражений по существу. Кроме того, государство-агрессор показало, что в ее представительстве в ЕСПЧ есть очевидные проблемы с профессионализмом.

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Можно быть уверенным в том, что значительная часть украинской жалобы будет удовлетворена по крайней мере на промежуточном этапе – то есть относительно приемлемости. А этот этап является для нас ключевым,

– подчеркнуло издание.

По словам британского юриста, работающего в украинской правительственной команде, Бена Эмерсона, на этом этапе суд может определить временные и территориальные пределы российского "эффективного контроля" на Донбассе.

Есть две ключевые даты:

14 апреля 2014 года . То есть через 3 дня после того, как российские наемники захватили Славянск. Тогда истек ультиматум Украины к этим боевикам и контроль над городом потеряли.

. То есть через 3 дня после того, как российские наемники захватили Славянск. Тогда истек ультиматум Украины к этим боевикам и контроль над городом потеряли. 30 апреля. Тогда исполняющий обязанности президента Александр Турчинов признал, что Украина потеряла контроль над частью Донбасса и Вооруженные силы не смогут его восстановить.

Поэтому важнее 30 апреля. Ведь с этого дня можно говорить о безоговорочном контроле.

Можно рассчитывать, что именно ее суд юридически признает датой начала российской оккупации Донбасса. Ведь немалая территория ОРДЛО, включая областные центры, после этого уже не возвращалась под контроль Киева,

– говорится в сообщении.

При этом с территориями под контролем России ясности гораздо меньше. Ведь были районы которые переходили "из рук в руки" в 2014 и в начале 2015 года. Впрочем, украинская команда надеется, что ЕСПЧ примет во внимание преступления россиян и на таких территориях.

Главное о деле Украины против России

Дело находится в производстве Европейского суда по правам человека с 2014 года.

Оно касается оккупации Крыма и Донбасса, а также сбития в июле 2014 года пассажирского самолета Малайзийских авиалиний MH17.

В 2016 году ЕСПЧ выделил жалобы относительно нарушений прав человека на Востоке Украины в производство за номером 8019/16.

В 2020 году суд присоединил к нему две другие межгосударственные жалобы, касающиеся того же периода "Украина против России (2)" – по заявлению о похищении детей-сирот и "Нидерланды против России" – по заявлению о сбитии самолета рейса МН17.

Несмотря на то, что Россия пытается перенести заседание, устные слушания таки запланировали на 26 января 2022 года.

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