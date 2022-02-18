Путін застряг у куті, – The Economist
Обкладинка з'явилася у четвер, 17 лютого. До неї редакція видання додала пояснення.
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Він застряг у кутку. Він міг накинутися, але відступ зараз може призвести лише до нападу пізніше. Навіть якщо війська відступлять, ця криза не закінчилася. І що б не сталося, війна чи не війна, Путін завдав шкоди своїй країні,
– мовиться у повідомленні.
Журналісти зазначили, що Путін без жодного пострілу опинився у центрі уваги всього світу, довівши, що Росія знову має значення. Він дестабілізував Україну і переконав, що її майбутнє його справа.
The Economist зазначив, що останніми роками Україні не приділяти належної уваги, однак зараз вона користується безпрецедентною дипломатичною та військовою підтримкою Заходу.
Англійська газета помістила Путіна на обкладинку / Фото The Economist
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