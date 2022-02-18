Путін застряг у куті, – The Economist

Обкладинка з'явилася у четвер, 17 лютого. До неї редакція видання додала пояснення.

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Він застряг у кутку. Він міг накинутися, але відступ зараз може призвести лише до нападу пізніше. Навіть якщо війська відступлять, ця криза не закінчилася. І що б не сталося, війна чи не війна, Путін завдав шкоди своїй країні,
– мовиться у повідомленні.

Журналісти зазначили, що Путін без жодного пострілу опинився у центрі уваги всього світу, довівши, що Росія знову має значення. Він дестабілізував Україну і переконав, що її майбутнє його справа.

The Economist зазначив, що останніми роками Україні не приділяти належної уваги, однак зараз вона користується безпрецедентною дипломатичною та військовою підтримкою Заходу.

Англійська газета помістила Путіна на обкладинку
Англійська газета помістила Путіна на обкладинку / Фото The Economist

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