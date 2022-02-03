Видання також присвятило статтю нашій країні. Вона називається "Нерозказана історія української кризи".

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У ній автор розповів про російські війська біля кордону, допомогу від Європейського Союзу, ситуацію всередині України та навіть доньку Віктора Медведчука.

До чого тут Медведчук

Видання провело паралель між російською ескалацією та арештом кума очільника Кремля Віктора Медведчука. Адже саме через 2 дні після запровадження санкцій проти члена партії "Опозиційна платформа – За життя" Росія вперше стягнула своїх військових до кордону України. Тоді Кремль відправив 3 тисячі десантників "для масштабних навчань".

Автор статті стверджує, що саме Медведчук та його телеканали були рупором Володимира Путіна в Україні. Окрім поширення російської пропаганди, вони цілеспрямовано займалися знищенням президента Володимира Зеленського. Через що рейтинг глави держави значно впав.

За винятком війни, одним із найкращих способів, яким Путін може впливати на Україну, є Медведчук і його політична партія. Тому не дивно, що військове протистояння Росії із Заходом загострилося разом із репресіями проти його друга,

– мовиться у повідомленні.

У статті наголосили, що Україна завжди була пріоритетом в Адміністрації Джо Байдена. Саме тому у Білому домі підтримали санкції проти Медведчука, хоча офіційно цього не заявляли.



Видання TIME присвятило обкладинку Україні

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