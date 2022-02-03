Издание также посвятило статью нашей стране. Она называется "Нерассказанная история украинского кризиса".

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В ней автор рассказал о российских войсках возле границы, помощи от Европейского Союза, ситуации внутри Украины и даже дочери Виктора Медведчука.

При чем здесь Медведчук

Издание провело параллель между российской эскалацией и арестом кума главы Кремля Виктора Медведчука. Ведь именно через 2 дня после введения санкций против члена партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Россия впервые стянула своих военных к границе Украины. Тогда Кремль отправил 3 тысячи десантников "для масштабных учений".

Автор статьи утверждает, что именно Медведчук и его телеканалы были рупором Владимира Путина в Украине. Кроме распространения российской пропаганды они целенаправленно занимались уничтожением президента Владимира Зеленского. Поэтому рейтинг главы государства значительно упал.

За исключением войны, один из лучших способов, которым Путин может влиять на Украину, –это Медведчук и его политическая партия. Поэтому неудивительно, что военное противостояние России с Западом обострилось вместе с репрессиями против его друга,

– говорится в сообщении.

В статье подчеркнули, что Украина всегда была приоритетом в Администрации Джо Байдена. Поэтому в Белом доме поддержали санкции против Медведчука, хотя официально этого не заявляли.

Издание TIME посвятило обложку Украине

Последние новости об угрозе эскалации:

В Сенате США подготовили законопроект о превентивных санкциях против России. В то же время "разрушительные ограничения" будут введены уже в случае наступления на Украину.

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что возле наших границ находятся 115 тысяч российских бойцов. Однако чиновник уверен в низкой вероятности значительной эскалации.

Израиль также исключает сценарий полномасштабного вторжения. Правительство страны считает, что в ближайшее время никакого вооруженного конфликта между Россией и Украиной не будет.

В то же время, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Россия перебросила в Беларусь "наибольшее количество войск со времен Холодной войны". Политик призвал Кремль к деэскалации. Кстати, в Европарламенте заговорили об оккупации страны.

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