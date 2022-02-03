Он отметил, что уже и спикер Белого дома Джен Псаки констатировала некорректность использования слова "неизбежно" в контексте нового вторжения России на территорию Украины. Об этом советник главы Офиса Президента сообщил в комментарии 24 каналу.

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Это важный дипломатический результат, прежде всего, активности Владимира Зеленского,

– сказал чиновник.

Паника наносила ущерб Украине

Михаил Подоляк пояснил, что "панические настроения в политической и медиасредах неизбежно переходили и в бизнес-среду. Следовательно, били по Украине реальными экономическими потерями".

"Оппоненты власти запугивали общество еще и тем, что якобы было неправильно для украинской власти настаивать на корректных формулировках", – продолжил советник главы Офиса Президента.

Но видим, что такие устрашения отражали лишь страх самой старой элиты проявлять любую субъектность Украины. Если же быть активным, честным и действовать аргументированно, если проводить десятки встреч и переговоров в интересах страны, то достигается такой результат, как синхронизация западных позиций и оценок с украинской позицией и оценкой,

– продолжил он.

В заключение чиновник подчеркнул, что самое главное – "это существенно стабилизирует ситуацию на внутреннем рынке и правильно расставляет акценты безопасности".

Обратите внимание! Джен Псаки подчеркнула, что больше не будет называть угрозу вторжения России "неизбежной". Она предположила, что это слово послужило непреднамеренным сигналом.

Украина готова дать отпор России: коротко

Валерий Залужный заявил, что война вынудила украинскую армию измениться. Наши вооруженные силы прошли сложный путь своего развития и сегодня являются одной из ведущих армий мира.

Министр обороны Украины заявил, что ВСУ, особенно Сухопутные войска, находятся на высоком уровне подготовки. Алексей Резников не верит, что Россия может пойти в наступление.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что не стоит паниковать из-за скопления российских войск вблизи границ Украины. Он подчеркнул, что ВСУ готовы дать отпор врагу.

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