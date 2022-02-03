Світова війна ось-ось не почнеться

Ізраїль не готується до початку нового збройного конфлікту. Про це заявив міністр закордонних справ Яір Лапід.

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Наразі оцінка така: ми не побачимо насильницької конфронтації найближчим часом. Я також не думаю, що там ось-ось розпочнеться світова війна,

– сказав урядовець.

Він додав, що зараз Ізраїль перебуває у складній ситуації. Адже друга за величиною єврейська громада зосереджена в Росії, а п'ята – в Україні.

"Ми зобов'язані діяти з обережністю щодо російсько-української кризи", – підкреслив Лапід.

Україна відвертає увагу від Ірану, – міністр

Водночас він висловив занепокоєння тим, що ситуація біля кордонів України може відвернути увагу від переговорів щодо ядерної угоди з Іраном у Відні. Міністр закликав США приділити цьому більше уваги, щоб запобігти небезпечним речам.

До речі, найближчим часом очільник МЗС Ізраїлю обговорить необхідність деескалації з російським колегою Сергієм Лавровим.

Поведінка Ізраїля на тлі можливої загрози

Уряд Ізраїля напередодні обговорив можливість евакуації українських євреїв у разі, якщо Росія нападе на Україну. Влада припустила, що виїхати з Ізраїль тоді захочуть тисячі людей.

До речі, перед тим ізраїльтян, які перебувають на території нашої країни, закликали заповнити спеціальну анкету на урядовому сайті. Так влада Ізраїлю збирала дані щодо членів усіх сімей на випадок кризової ситуації.

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