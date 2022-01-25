Влада припускає, що тоді що іммігрувати в Ізраїль захочуть тисячі людей. Усі питання опрацьовує єврейське агентство. Водночас наразі в Ізраїлі не очікують сплеску імміграції з України

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Плани масової евакуації євреїв з різних країн Ізраїль напрацював вже давно. У зв'язку з ситуацією в Україні внесли деякі оновлення.

Близько 75 тисяч людей, які проживають на Сході України, мають право на отримання ізраїльського громадянства,
– мовиться у повідомленні.

Участь в обговоренні питання взяли:

  • представники різних урядових установ та груп;
  • канцелярія прем'єр-міністра;
  • міністр закордонних справ;
  • Міністерство оборони;
  • Міністерство у справах діаспори та Єврейське агентство.

"Евакуаційні заходи – передчасні"

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