Влада припускає, що тоді що іммігрувати в Ізраїль захочуть тисячі людей. Усі питання опрацьовує єврейське агентство. Водночас наразі в Ізраїлі не очікують сплеску імміграції з України

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Плани масової евакуації євреїв з різних країн Ізраїль напрацював вже давно. У зв'язку з ситуацією в Україні внесли деякі оновлення.

Близько 75 тисяч людей, які проживають на Сході України, мають право на отримання ізраїльського громадянства,

– мовиться у повідомленні.

Участь в обговоренні питання взяли:

представники різних урядових установ та груп;

канцелярія прем'єр-міністра;

міністр закордонних справ;

Міністерство оборони;

Міністерство у справах діаспори та Єврейське агентство.

"Евакуаційні заходи – передчасні"

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