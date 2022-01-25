Влада припускає, що тоді що іммігрувати в Ізраїль захочуть тисячі людей. Усі питання опрацьовує єврейське агентство. Водночас наразі в Ізраїлі не очікують сплеску імміграції з України
Зауважте Окремих рейсів не буде, – речник посольства США сказав, як дипломати покидатимуть Україну
Плани масової евакуації євреїв з різних країн Ізраїль напрацював вже давно. У зв'язку з ситуацією в Україні внесли деякі оновлення.
Близько 75 тисяч людей, які проживають на Сході України, мають право на отримання ізраїльського громадянства,
– мовиться у повідомленні.
Участь в обговоренні питання взяли:
- представники різних урядових установ та груп;
- канцелярія прем'єр-міністра;
- міністр закордонних справ;
- Міністерство оборони;
- Міністерство у справах діаспори та Єврейське агентство.
"Евакуаційні заходи – передчасні"
- У МЗС України розповіли, що загалом на території країни функціонує 129 посольств, консульств та представництв міжнародних організацій.
- Держдеп США офіційно дозволив своїм дипломатам добровільно виїхати з України.
- Також своїх дипломатів з України почала відкликати Велика Британія.
- Згодом евакуацію своїх дипломатів із посольства у Києві розпочала Австралія.
- Франція рекомендувала своїм громадянам утриматися від поїздок в Україну. Тим часом уряд Канади порадив громадянам покинути територію України.
- У МЗС України наголосили: "висловлюємо вдячність нашим міжнародним партнерам, які тверезо оцінюють ситуацію, що склалася, і не вдаються до передчасних евакуаційних заходів".
Секретар РНБО Данілов про евакуацію дипломатів з України: дивіться відео