Про це в ефірі 24 каналу сказав речник посольства США Деніел Лангенкамп. Він запевнив, що процес виїзду дипломатів з України – цілком впорядкований.
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Як покидатимуть Україну
За словами Лангенкампа, родини дипломатів просто придбають квитки і полетять до Вашингтону та інших міст США.
Немає спеціально запланованих окремих авіарейсів для того, щоб евакуювати людей,
– запевнив речник посольства США.
Він підкреслив, що самі дипломати можуть вирішувати, чи хочуть повернутись до США.
"Водночас голова дипломатичної місії США залишається в Україні. Більша частина дипломатичного персоналу залишається на місці", – зауважив Лангенкамп.
Він додав, що посольство продовжує працювати з Україною. Як приклад тісної співпраці є 200 мільйонів доларів безпекової допомоги, щоб і надалі забезпечувати збройні потреби України.
У посольстві США пояснили евакуацію дипломатів: дивіться відео
Евакуація дипломатів з України
- Окрім США, Німеччина також дозволила родичам працівників диппредставництв виїхати з України.
- Почала евакуацію своїх дипломатів з Києва і Австралія.
- Японія звернулись до своїх громадян, які зараз перебувають в Україні, та закликала їх повернутися додому.
- Франція також порадила своїм громадянам утриматися від поїздок в Україну.
- Водночас Польща, Естонія та Угорщина не збираються евакуйовувати своїх дипломатів.