Путин застрял в углу, – The Economist
Обложка появилась в четверг, 17 февраля. К ней редакция издания добавила пояснения.
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Он застрял в углу. Он мог наброситься, но отступление сейчас может привести лишь к нападению позже. Даже если войска отступят, этот кризис не закончился. И что бы ни случилось, война или не война, Путин нанес ущерб своей стране,
– говорится в сообщении.
Журналисты отметили, что Путин без единого выстрела оказался в центре внимания всего мира, доказав, что Россия снова имеет значение. Он дестабилизировал Украину и убедил, что ее будущее его дело.
The Economist в последние годы Украине не уделять должного внимания, однако сейчас она пользуется беспрецедентной дипломатической и военной поддержкой Запада.
Английская газета поместила Путина на обложку / Фото The Economist
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- 15 февраля Россия заявила о завершении ряда учений и частичном отводе своих войск от границы с Украиной. Однако украинские и американские власти сразу это отрицали. В США вообще отметили, что российских военных стало на 7 тысяч больше.
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