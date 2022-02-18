Путин застрял в углу, – The Economist

Обложка появилась в четверг, 17 февраля. К ней редакция издания добавила пояснения.

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Он застрял в углу. Он мог наброситься, но отступление сейчас может привести лишь к нападению позже. Даже если войска отступят, этот кризис не закончился. И что бы ни случилось, война или не война, Путин нанес ущерб своей стране,

– говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что Путин без единого выстрела оказался в центре внимания всего мира, доказав, что Россия снова имеет значение. Он дестабилизировал Украину и убедил, что ее будущее его дело.

The Economist в последние годы Украине не уделять должного внимания, однако сейчас она пользуется беспрецедентной дипломатической и военной поддержкой Запада.

Английская газета поместила Путина на обложку / Фото The Economist

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