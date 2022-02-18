На це звернули увагу, зокрема, на офіційній твітер-сторінці Flightradar24. Цей сервіс у режимі реального часу відстежує рейси по всьому світу, пише 24 канал.

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Relax у небі над Молдовою

Судячи з інформації Flightradar24, цей рейс здійснив літак Airbus A321 авіакомпанії Air Moldova. Він вилетів з аеропорту Кишинева й повернувся туди через майже 2 години. За рухом цього повітряного судна стежили понад 30 тисяч користувачів сервісу. "Тепер ми розслабилися", – відзначили у твітері проєкту.Ширина слова сягала аж 128 кілометрів.

Як реагують у мережі

Користувачам мережі сподобалася така ініціатива. Хтось припустив, що пасажири у тому літаку "точно не були розслаблені". У відповідь їм написали: "Ймовірно, пасажирів там і взагалі не було". А от інші жартували, що у такий спосіб капітан повітряного судно хоче отримали більше годин польоту.

"Я чекаю, щоб побачити, як вони проведуть лінію через A, другу половину X і приземляться, не зіпсувавши її";

"Це прекрасно, зробило мій день";

"Я навіть принесла ноутбук із цим, коли приймала ванну і розслаблялася".

З чим пов'язують це "послання"

Британське видання The Independent звернуло увагу на те, що літак рухався поблизу кордону з Україною – інколи всього лише за 40 кілометрів. Тож там припустили, що такий вчинок міг бути пов'язаний із загострення напруженості у відносинах з Росією. Водночас, як пише "Думская", представниця Air Moldova підтвердила, що цей політ – не був випадковістю. Втім, більше подробиць у молдовській авіакомпанії пообіцяли оприлюднити згодом, 18 лютого.