На это обратили внимание, в частности, на официальной твиттер-странице Flightradar24. Это сервис, который в режиме реального времени отслеживает рейсы по всему миру.

Ранее Американский беспилотник 18 часов без перерыва мониторит ситуацию на границах Украины

Relax в небе над Молдовой

Судя по информации Flightradar24, этот рейс совершил самолет Airbus A321 авиакомпании Air Moldova. Он вылетел из аэропорта Кишинева и вернулся туда спустя почти 2 часа. За движением этого воздушного судна следили более 30 тысяч пользователей сервиса. "Теперь мы расслабились", – отметили в твиттере проекта. Ширина слова достигала 128 километров.

Как реагируют в сети

Пользователям сети понравилась подобная инициатива. Кто-то предположил, что пассажиры в том самолете "точно не были расслаблены". В ответ им написали: "Вероятно, пассажиров там вообще не было". А вот другие шутили, что таким образом капитан воздушного судна, очевидно, хочет получить больше часов полета.

"Я жду, чтобы увидеть, как они проведут линию через A, вторую половину X и приземлятся, не испортив ее";

"Это прекрасно, сделало мой день";

"Я даже принесла ноутбук с этим, когда принимала ванную и расслаблялась".

С чем связывают это "послание"

Британское издание The Independent обратило внимание на то, что самолет двигался вблизи границы с Украиной – иногда всего за 40 километров. Там предположили, что такой поступок мог быть связан с обострением напряженности в отношениях с Россией. В то же время, как пишет "Думская", представитель Air Moldova подтвердил, что этот полет – не был случайностью. Впрочем, подробности в молдавской авиакомпании пообещали обнародовать впоследствии, 18 февраля.