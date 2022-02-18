Відповідну інформацію оприлюднили журналістам у Міністерстві оборони Росії. Відведення нібито триває після завершення навчань.
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Росія каже, що відводить війська від кордону з Україною
Російське відомство повідомило, що підрозділи Західного військового округу повертаються у свої гарнізони після маневрів.
Черговий військовий ешелон з особовим складом та військовою технікою підрозділів танкової армії Західного військового округу висунувся до пункту постійної дислокації в Нижегородській області після завершення планових навчань,
– заявили у Міноборони.
Російське відомство додало, що:
- танки та іншу броньовану техніку доставлять залізницею протяжністю в тисячу кілометрів;
- після прибуття до частини військові проведуть технічне обслуговування машин та підготують їх до подальших заходів.
До речі, протягом 10 – 20 лютого тривають військові навчання Росії та Білорусі під назвою "Союзна рішучість – 2022".
Зокрема 15 лютого Росія заявила, що завершила низку військових навчань. Як інформують у російському Міноборони, частина контингенту повертається у місця постійної дислокації. Мовилось нібито про повернення підрозділів Південного та Західного військових округів.
Інформація про дії Кремля та нібито відведення військ
- Росія ще у жовтні 2021 року стягнула війська до кордону з Україною. З того часу повідомляли про понад 100 тисяч військових. Станом на 17 лютого – про 130 тисяч російських військових.
- 17 лютого стало відомо, що Росія продовжує стягувати своїх військових до українських кордонів. Зокрема у Білому домі заявили, що Росія збрехала про відведення своїх військ з-під кордону з Україною. Навпаки, у регіоні помітили збільшення кількості військових на 7 тисяч.
- Дмитро Кулеба заявив, що повірить у відведення військ не тоді, коли почує, а тоді, коли побачить. Мовляв, побачимо відведення – повіримо у деескалацію.
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