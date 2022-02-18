Соответствующую информацию обнародовали журналисты в Министерстве обороны России. Отвод якобы происходит после завершения учений.

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Россия говорит, что отводит войска от границы с Украиной

Российское ведомство сообщило, что подразделения Западного военного округа возвращаются в свои гарнизоны после маневров.

Очередной военный эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа выдвинулся в пункт постоянной дислокации в Нижегородской области после завершения плановых учений,
– заявили в Минобороны.

Российское ведомство добавило, что:

  • танки и другую бронированную технику доставят по железной дороге протяженностью в тысячу километров;
  • по прибытии в часть военные проведут техническое обслуживание машин и подготовят их к дальнейшим мероприятиям.

Кстати, в течение 10 – 20 февраля продолжаются военные учения России и Беларуси "Союзная решимость – 2022".

В частности, 15 февраля Россия заявила, что завершила ряд военных учений. Как сообщают в российском Минобороны, часть контингента возвращается в места постоянной дислокации. Речь якобы о возвращении подразделений Южного и Западного военных округов.

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