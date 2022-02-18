Кремлевские пропагандисты обнародовали два противоположные сведения об обстреле детского сада. Сначала отрицали сам факт обстрела, а затем попытались "приписать" его Вооруженным силам Украины.

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Фейк об "уцелевших окнах"

Сначала фейки, которые говорили якобы обстрел был лишь инсценацией, распространили все российские властные СМИ. В их числе "Комсомольская правда" и "РИА Новости". В них содержалась ссылка на луганских боевиков.

Они утверждали, что на самом деле никаких обстрелов не было. Потому что, мол, так невозможно, чтобы обстрел разрушил стены детсада, а окна сбоку "остались целые".

Кстати, своих коллег с этой теорией поддержал еще один кремлевский пропагандист – подсанкционный фейкомет Анатолий Шарий.



Шарий распространил фейк российской пропаганды / Скриншот на его телеграмму

Откуда взялся этот фейк

Все очень просто – штаб Операции Объединенных сил, публикуя сообщения об обстреле детского сада, прикрепил к нему 4 фото одной и той же обстрелянной стены.

Три фото были сделаны в непосредственной близости и достаточно четки. Зато четвертое фото с далекого ракурса и недостаточно четкое. Угадайте, каким воспользовались пропагандисты?



Неожиданно, но артобстрел не пережило даже стекло / Фото ООС

Новый фейк, когда старый провалился

Очевидно, что столь бестолковая версия не могла просуществовать долго. Так что уже во второй половине дня пришлось придумывать новую.

Тогда российская пропаганда рассказала своим читателям, что обстрел, еще несколько минут назад считавшийся инсценированным, действительно был. Но детишек обстреляли коварные Вооруженные силы Украины.

Чтобы доказать эту чепуху, россияне приобщили фото, с которых непонятно, какая с четырех сторон здания сфотографирована.



Российский фейк, который должен был перекрыть предыдущий фейк / Фото из пропагандистских ресурсов

Чтобы мир увидел настоящую картину произошедшего 17 февраля в Станице Луганской, Минобороны Украины вместе с МВД организовали поездку более двух десятков западных СМИ на место, где раньше был обстрел.

Что на самом деле произошло в Станице Луганской

Оккупанты 17 февраля обстреляли Станицу Луганскую. В эпицентре огня оказались детсад и железнодорожная станция Кондрашовская-Новая.

В детсад попал один из снарядов. К счастью, обошлось без жертв, а дети, которые уже были в садике, не пострадали. В то же время трое работников подверглись контузии.

Почему россиян ничего не учит история?

Однажды российские пропагандисты уже были в похожей на нынешнюю ситуацию. Это было 17 июля 2014 – жаркий летний день вблизи Торецка, Донецкой области.



Тогда российские пропагандисты друг наперед друга хвалили бравых боевиков, сбивших украинский военный самолет. Но уже через несколько часов сообщения начали удалять так же быстро, как они появились.



Как выяснилось, никакого военного самолета не было – это был пассажирский Boeing рейса MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.



Российские пропагандисты пытались выставить виновниками Вооруженные силы Украины, но все напрасно – они же еще за несколько часов до этого начали хвастаться сбитым самолетом.

Стоит увидеть: Эвакуация детей из обстрелянного детского сада – смотрите видео