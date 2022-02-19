Відповідну заяву прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зробив 18 лютого. Політик зазначив, що Путін домагається повернення часів, коли народи Центральної та Східної Європи не мали свободи.

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Прем'єр Польщі прокоментував ситуацію на кордоні Україні

Моравецький вважає, що агресивні дії очільника Кремля щодо України є "спробою перекреслити 30 років і проголошенням про повернення до похмурих часів".

Наша дипломатія і роль Польщі як країни, яка головує в Організації з безпеки та співпраці в Європі, тут дуже значна,

– зазначив польський прем'єр.

Він наголосив, що "на кордон України вислали армію, яка налічує приблизно 150 тисяч російських солдатів". "Це вже не навчання, це стратегічна гра, це загроза війни, якої світ не бачив вже декади", і "від нас залежить, чи ми будемо в стані цю атаку відбити", – заявив Моравецький.

Глава уряду Польщі переконаний, що "немає мови про безпечну Європу буз суверенної України", "немає вільної України без солідарності всього західного світу". Він також запевнив українців у підтримці зі сторони Польщі. А також зауважив, що на дії Москви обов'язково буде реакція – потужні санкції Заходу.

Ситуація на Донбасі та на кордонах: останні новини

Протягом останніх днів ситуація на Донбасі значно погіршилася. Російські найманці 17 лютого зривали "тишу" 60 разів, а 18 лютого – аж 66. Бойовики гатять навіть по цивільних об'єктах. Водночас Росія намагається звинуватити у провокаціях Україну. Натомість міжнародна спільнота закликає державу агресорку припинити обстріли та провокації.

Москва вже декілька разів заявляла, що відводить свої війська від українських кордонів. Однак розвідки Заходу свідчать про протилежне – російських сил там стає щоразу більше.

Джо Байден 18 лютого у спілкуванні з пресою вперше заявив, що, за його даними, президент Росії Володимир Путін вже прийняв рішення напасти на Україну.

В Офісі Президента зауважили, що ніхто не може знати, що насправді в голові у Путіна, і попросили зосередити увагу на інших словах Байдена. Україна, як зрештою і її партнери, все ще сподівається на дипломатію.

Водночас Збройні сили готові захищати українську землю.

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