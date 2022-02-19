Соответствующее заявление премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сделал 18 февраля. Политик отметил, что Путин добивается возвращения времен, когда у народов Центральной и Восточной Европы не было свободы.

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Премьер Польши прокомментировал ситуацию на границе Украины

Моравецкий считает, что агрессивные действия главы Кремля в отношении Украины являются "попыткой перечеркнуть 30 лет и провозглашением о возвращении в пасмурные времена".

Наша дипломатия и роль Польши как страны, председательствующей в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, здесь очень значительна.

– отметил польский премьер.

Он подчеркнул, что "на границу Украины выслали армию, насчитывающую около 150 тысяч российских солдат". "Это уже не обучение, это стратегическая игра, это угроза войны, которой мир не видел уже декады", и "от нас зависит, будем ли мы в состоянии эту атаку отбить", – заявил Моравецкий.

Глава правительства Польши убежден, что "нет речи о безопасной Европе без суверенной Украины", "нет свободной Украины без солидарности всего западного мира". Он также уверил украинцев в поддержке со стороны Польши. А также отметил, что на действия Москвы обязательно последует реакция – мощные санкции Запада.

Ситуация на Донбассе и на границах: последние новости

В последние дни ситуация на Донбассе значительно ухудшилась. Российские наемники 17 февраля срывали "тишину" 60 раз, а 18 февраля – 66. Боевики бьют даже по гражданским объектам. В то же время, Россия пытается обвинить в провокациях Украину. В то же время международное сообщество призывает государство-агрессора прекратить обстрелы и провокации.

Москва уже несколько раз заявляла, что уводит свои войска от украинских границ. Однако разведки Запада свидетельствуют об обратном – российских сил там становится все больше.

Джо Байден 18 февраля в разговоре с прессой впервые заявил, что, по его данным, президент России Владимир Путин уже принял решение напасть на Украину.

В Офисе Президента отметили, что никто не может знать, что на самом деле в голове у Путина, и попросили сосредоточить внимание на других словах Байдена. Украина, как и ее партнеры, все еще надеется на дипломатию.

В то же время Вооруженные силы готовы защищать украинскую землю.

Байден напомнил Путину, что еще не поздно выбрать дипломатию: смотрите видео