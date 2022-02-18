Соответствующие мнения об Украине и Западе президент Польши Анджей Дуда высказал в своей колонке для немецкого издания.

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Украина свой экзамен сдала

По словам политика, Украина и ее народ за последние годы, а еще более четко в последние дни, доказали, что они хотят быть демократическими, уважать общие западные ценности, быть частью Запада.

Для этого Украина готова идти на жертвы, идет на жертвы и проводить необходимые реформы. Она готова за это сражаться. Она сдала свой экзамен,

– отметил Дуда.

Пора действовать Западу

Польский президент добавил, что теперь время Запада сдать тест на доверие, доказать, действительно ли его ценности что-то значат.

Дуда подчеркнул: если Украиной и ее западными стремлениями пожертвуют ради спокойствия, экономических интересов или политических амбиций, это будет серьезным ударом не только для украинского общества, но и для западного сообщества.

Поэтому, убежден политик, единство и общая и решительная позиция в отношении России очень важны для всего западного сообщества.

Мы не должны позволить себя разделить в эти тяжелейшие дни. Только вместе мы сможем эффективно преодолеть этот серьезный кризис,

– заявил он.

В то же время Дуда подчеркнул, что, отыскивая дипломатический выход из кризиса, нельзя жертвовать западными устремлениями Украины и пытаться найти решение за его спиной.

Новый формат сотрудничества Украины, Польши и Великобритании: что известно

Дмитрий Кулеба 17 февраля сообщил, что Украина, Великобритания и Польша официально объявили о создании трехстороннего формата сотрудничества. Лондон и Варшава будут стоять рука об руку с украинским народом в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

Кроме того, по словам министра, страны будут помогать украинской стороне обороняться, сосредоточить усилия на экономическом, торговом, энергетическом сотрудничестве и борьбе с дезинформацией, особое внимание будут уделяться Крымской платформе.

В скором времени страны разработают трехсторонний меморандум о сотрудничестве.

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